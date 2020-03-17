AYDIN Dairede çıkan yangın hasara yol açtı
Dairede çıkan yangın hasara yol açtıAYDIN'ın Nazilli ilçesindeki bir dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
17.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:31
Dairede çıkan yangın hasara yol açtı
AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki bir dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu.
Nazilli'nin Sümer Mahallesi 411 Sokak'taki 3 katlı binanın son katındaki dairede, dün 21.00 sıralarında yangın çıktı. Kimsenin bulunmadığı dairede elektrik kontağından çıktığı sanılan yangını görenler itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Evde maddi hasar olurken, yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.
Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki bir dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu.
Nazilli'nin Sümer Mahallesi 411 Sokak'taki 3 katlı binanın son katındaki dairede, dün 21.00 sıralarında yangın çıktı. Kimsenin bulunmadığı dairede elektrik kontağından çıktığı sanılan yangını görenler itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Evde maddi hasar olurken, yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.
Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :AYDIN Dairede çıkan yangın hasara yol açtı
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Güncel
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Güncel
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu