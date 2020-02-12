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Aydın'daki 160 okulda güçlendirme çalışması yapılacak

Aydın'da eğitim öğretime devam eden 846 okulda yapılan Karot testleri (Sertleşmiş Beton Numunesi Alımı) sonucunda 160 okulda güçlendirme çalışması yapılacak.

12.02.2020 10:05 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:05Aydın'daki 160 okulda güçlendirme çalışması yapılacak
'da eğitim öğretime devam eden 846 okulda yapılan Karot testleri (Sertleşmiş Beton Numunesi Alımı) sonucunda 160 okulda güçlendirme çalışması yapılacak.

Aydın'da okulların depreme dayanıklılığını ölçmek amacıyla Aydın il genelinde eğitim ve öğretime devam eden 846 okulda Karot testleri yapıldı. Yapılan tespitler sonucunda 160 okulda depreme karşı güçlendirme çalışması yapılması kararlaştırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında koordineli olarak çalışmalarını sürdürülürken, güçlendirme çalışmaları için Aydın'a ilk etapta 30 milyon TL'lik ödenek ayrıldığı öğrenildi.

Güçlendirme projeleri tamamlanmakta olan okulların güçlendirme inşaatlarına 2019-2020 eğitim öğretim yılı sonunda aciliyet sırasına göre başlanacak. Aydın'da okul binalarının güçlendirilmesinin iki yıl içinde tamamlanması planlanıyor. - AYDIN

Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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