Aydın'daki 803 camide sosyal mesafeyle ilk Cuma namazı kılındı

Aydın ve 17 ilçesinde, korona virüs önlemleri kapsamında kısmen ibadete açılan 803 cami ve bazı kapalı pazaryerlerinde 10 hafta sonra ilk Cuma namazı sosyal mesafeyle kılındı.

Aydın'daki 803 camide sosyal mesafeyle ilk Cuma namazı kılındı
29.05.2020 14:11 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:49
Aydın ve 17 ilçesinde, korona virüs önlemleri kapsamında kısmen ibadete açılan 803 cami ve bazı kapalı pazaryerlerinde 10 hafta sonra ilk Cuma namazı sosyal mesafeyle kılındı.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart tarihinden itibaren camilerde toplu olarak namaz kılmanın kısıtlanmasının ardından, Aydın ve 17 ilçesindeki 803 cami ile bazı kapalı pazaryerleri normalleşme süreciyle birlikte bugün kılınan ilk Cuma namazına hazırlandı. Bugün ilk kez cemaatle birlikte namaz kılınan camilerin avlularında, sosyal mesafe kuralına uygun olarak 1 ila 1.5 metre aralıklarla cemaatin saf düzeni alması sağlandı. Namaz öncesi emniyet ve belediye ekipleri, namaz kılacak vatandaşları maske takmaları ve hijyen kullarına uymaları konusunda uyarılarda bulunurken; maskesi olmayan cemaate ise maske dağıtımı yaptı.

Aydın'ın en büyük ilçesi olan Nazilli'de ilçe merkezinde ise, hem pazaryeri hem de otopark olarak kullanılan 5 katlı bina açık camiye dönüştürüldü. İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı, herhangi bir aksaklık yaşanmaması için hazırlıkları bizzat yerinde kontrol etti.

10 hafta sonra cemaatle ilk kez Cuma namazını kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, korona virüs salgınının kısa sürede bitmesi temennisinde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Aydın, Güncel, Haber

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