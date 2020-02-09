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Aydın'daki amatör lig maçında oyuncular arasında kavga çıktı

Aydın Süper Amatör Lig'de, Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Çine Madranspor oyuncuları arasında maç sonu çıkan kavgaya polis müdahale etti.

09.02.2020 20:34 | Son Güncelleme: 09.02.2020 21:08Aydın'daki amatör lig maçında oyuncular arasında kavga çıktı
Süper Amatör Lig'de, Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Çine Madranspor oyuncuları arasında maç sonu çıkan kavgaya polis müdahale etti.
Ligin 13. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Çine Madranspor, İlhami Ortakin Tesisleri'nde karşı karşıya geldi.
İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşma, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Maçın sona ermesinin ardından iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Oyuncular arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü.
Olayın büyümesi üzerine bölgeye takviye polis ekipler sevk edildi. Polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı.

Büyükşehir Belediyespor, Çine Madranspor, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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