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Aydın'daki bıçaklı kavga

Aydın'ın Germencik ilçesinde 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

27.11.2019 13:14 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:14Aydın'daki bıçaklı kavga
'ın ilçesinde 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Yeni Mahallede iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan A.K ve T.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
A.K ifadesinin ardından serbest bırakılırken T.K tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan yaralılardan S.C'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Germencik ilçesinde dün iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralanmış 2 kişi de gözaltına alınmıştı.

Germencik, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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