Aydın'daki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
Aydın'daki bıçaklı kavgada 3 kişi yaraladı.
15.03.2020 09:32 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:38
Aydın 'daki bıçaklı kavgada 3 kişi yaraladı.
Hamitabat Mahallesi'nde, O.Y, E.Ö. ve A.T. henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslar birbirine bacaklarından bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Çine Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Hamitabat Mahallesi'nde, O.Y, E.Ö. ve A.T. henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslar birbirine bacaklarından bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Çine Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Güncel
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Güncel
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Güncel
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Güncel
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu