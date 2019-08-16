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Aydın'daki ev yangını korkuttu

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde meydana gelen küçük çaplı yangın korkuttu.

16.08.2019 15:41 Aydın'daki ev yangını korkuttu
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde meydana gelen küçük çaplı yangın korkuttu.

Yangın, Köprülü-Veysipaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1610 sokaktaki bir apartmanın çatı katında yer alan boş evde yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı evde bulunan çekyat tutuştu. Çatı katından dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tutuşan çekyatı hemen söndürerek yangının büyümesini engelledi. Yangın nedeniyle evde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor - AYDIN

Köprülü, Efeler, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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