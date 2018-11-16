Aydın'daki Fetö'ye Finansal Destek Davası

Aydın
'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansal destek sağladığı iddiasıyla haklarında dava açılan iş adamı ve oğlunun yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar A.T, oğlu F.T ile avukatları katıldı.
Duruşmada okunan bilirkişi raporunda A.T'nin Bank Asya
hesap hareketlerinde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine yapılmış şüpheli bir işleme rastlanmadığı ifadelerine yer verildi.
Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 15 Mart'a erteledi.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladığı iddiasıyla 4 Ağustos 2016'da tutuklanan A.T, 11 Kasım 2016'da tahliye edilmişti.
A.T'ye ait kuruyemiş şirketine mahkeme kararıyla kayyum atanmıştı.
Aydın