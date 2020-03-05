Aydın'daki fuhuş operasyonunda yakalanan bir kişide HIV tespit edildi

Aydın
'da 2 Mart'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 trans bireyden birinde HIV, birinde de frengi hastalığı tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Efeler ilçesinde bazı adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında trans bireylerin de bulunduğu 11 kişiden ikisi emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.
İşlemlerinin ardından sağlık kontrolleri yapılarak adliyeye sevk edilen 9 zanlı, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan zanlılardan iki trans bireyin sağlık kontrolleri sırasında birinde HIV, diğerinde frengi hastalığı bulunduğu tespit edildi.