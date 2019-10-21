Haberler » 3. Sayfa » Aydın'daki iş hanında yangın paniği

Aydın'daki iş hanında yangın paniği

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir iş hanında bulunan restaurantın mutfak bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

21.10.2019 12:47Aydın'daki iş hanında yangın paniği
Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir iş hanında bulunan restaurantın mutfak bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Doğu Gazi Bulvarı üzerindeki Sabuncuoğlu iş hanının üçüncü katında bulunan restaurantın mutfak bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mutfak bölümünde ocakta yer alan yağ tutuştu. Yağın tutuşması ile bir anda mutfağı dumanlar kapladı. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangın nedeniyle restaurantın mutfak bölümünde maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

İtfaiye, Efeler, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:15 Polonyalı turist otel odasında ölü bulundu
13:06 Köpeği ezmemek için kaza yaptı: 2 yaralı
13:05 Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü'nün arşiv deposunda korkutan yangın
13:09 Uyuşturucu satıcısı tır garajında yapılan operasyonla yakalandı
13:04 Beton mikseri ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı
12:56 Çanakkale'de mülteci kaçaklığına 8 tutuklama
12:54 Teröristler Kamışlı'dan çekilen ABD askeri konvoyunu taşladı
21.10.2019 13:25:04