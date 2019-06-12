Aydın'daki kazada yaralanan sürücü yaşamını yitirdi

AYDIN(AA) - Aydın
'ın Çine
ilçesinde 6 Haziran
'da şarampole devrilen hafif ticari araçta yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Kavşit Mahallesinde meydana gelen kazada yaralanan 2 kişiden Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan İsmail Akdam (66) yaşam mücadelesini kaybetti.
Çine istikametine giden 09 LC 688 plakalı hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü ile Güler Akdam, hastaneye kaldırılmıştı.
Kaynak: AA6 Haziran
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