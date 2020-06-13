Aydın'daki o olayla ilgili rektörden geçmiş olsun araması

Aydın'daki o olayla ilgili rektörden "geçmiş olsun" aramasıAYDIN Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'nde doktorun hastasına hakaret ettiği olayla ilgili mağdur yaşlı kadının yakınları, suç duyurusu için avukata vekalet verdi.

13.06.2020 17:29 | Son Güncelleme: 13.06.2020 17:34
Aydın'daki o olayla ilgili rektörden "geçmiş olsun" araması
AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'nde doktorun hastasına hakaret ettiği olayla ilgili mağdur yaşlı kadının yakınları, suç duyurusu için avukata vekalet verdi. Mesrure Toker'in kızı emekli hemşire kızı Nazlı Toker'i arayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Nazlı hanım bize de haber basın yoluyla intikal etti. Açıkçası çok üzüldük. Öyle bir talihsizlik yaşamak gerçekten kendi adıma ve kurumum adına üzüntü verici. Üzüntünüzü de paylaşıyoruz" dedi.
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde yaşayan Mesure Toker (87), bel kayması şikayetiyle geçen çarşamba günü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde başvurdu. Hastanede algoloji bölümüne yatışı yapılan Toker'in ameliyatı, çarşamba gecesi yapıldı. Mesure Toker, operasyona girmeyen Algoloji Bölümü Bilim Dalı Başkanı Prof. Doktor Osman Nuri A. ile sabah görüşünce, durumu anlatıp, şikayetlerini söyledi. Doktora neden ameliyatı randevu aldığı değil başka bir doktorun yaptığını soran Toker'e, Algoloji Bölümü Bilim Dalı Başkanı Prof. Doktor Osman Nuri A. bağırarak tepki gösterdi. Doktor Osman Nuri A., ardından da odada bulunan hasta yakınıyla tartışmaya başladı. Odada bulunan hasta yakınının da tepki göstermesi üzerine daha sinirlenen doktor, hakaretlerde bulunarak küfürler etti ve hasta ve yakınlarının hastaneden çıkarılmasını istedi. Hastanede yaşananlar, odada bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat olan hastasının soru sormasına sinirlenen doktor, hasta ve yakınıyla tartışmaya başladı. Doktorun hastane odasında bağırarak hakaret yağdırdığı anlar, odada bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Sosyal medyada yer alan görüntüler kamuoyu vicdanında olduğu gibi bizleri de derinden üzmüştür. İlgili kişi hakkında ivedilikle hukuki süreç başlatılmıştır" dedi.
Mesrure Toker ise, yaşanan olay yüzünden mağdur ve mahcup duruma düştüğünü ifade etti. Yakınları ise konuyla ilgili Savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmak üzere vekalet verdi. Rektör Aldemir, Mesrure Toker'in kızı emekli hemşire kızı Nazlı Toker ile dün akşam yaptığı görüntülü konuşmada, "Ben Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Osman Selçuk Aldemir nasılsınız? Nazlı hanım bize de haber basın yoluyla intikal etti. Açıkçası çok üzüldük. Öyle bir talihsizlik yaşamak gerçekten kendi adıma ve kurumum adına üzüntü verici. Üzüntünüzü de paylaşıyoruz. Hiç hoş olmayan görüntülere şahit olduk. Olayı öğrendiğimiz andan itibaren hukuken ve idari olarak yapmamız gereken şeyleri araştırıyoruz. İnceleme aşamasında şu anda. Bizzat doktorlar ile kendim görüştüm" dedi.
Nazlı Toker ise Rektör Aldemir'e teşekkür ederek, "Ben de tüm hastalara şifa diliyorum" dedi. Aydın’daki o olayla ilgili rektörden geçmiş olsun araması

Kaynak: DHA

Etiketler: Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Güncel, Haber

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