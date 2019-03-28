Cumhur İttifakı'nın Aydın
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş
, göreve geldiği takdirde kentte, motor sporları için çok amaçlı özel bir pist ve tesis yapacağını belirtti.
Mustafa Savaş'ın seçim ofisinden yapılan açıklamada, Savaş'ın göreve geldiği zaman motor sporları için çok amaçlı özel bir pist ve tesis yapacağı ifade edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Savaş, Aydın'daki sosyal yaşamı renklendirmek için alternatif projeleri hayata geçireceklerini belirtti.
Modifiye araç tutkunlarını da kapsayacak şekilde pist, fuar, etkinlik ve toplanma alanı gibi çok yönlü bir projeyi hayata geçirecekleri aktaran Savaş, "Bu alan bütün motor sporları tutkunlarına yönelik olacak. Araçları ile gelmek isteyen herkesin kullanabileceği, aileleriyle birlikte piknik yapmalarına da olanak sağlayacak tarzda inşa edilecek. Aydın merkezde ve ilçelerimizde on binlerce araç tutkunu olduğunu biliyoruz. Bu ihtiyacı gözardı edemeyiz. Aydın'daki sosyal yaşama renk katmakta kararlıyız, alternatif etkinlikleri bol bir şehirde yaşamanın eşsiz mutluluğunu herkese yaşatacağız. Kimsenin endişesi olmasın" ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA