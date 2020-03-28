Aydın'daki trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi
Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin ağır yaralandığı trafik kazasının meydana geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
28.03.2020 19:06 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:06
Aydın 'ın Germencik ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin ağır yaralandığı trafik kazasının meydana geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Mursallı Kavşağı'ndaki trafik kazası, bölgedeki bir akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Görüntülerde, otomobille çarpışan kamyonetin bir süre sürüklendiği ve akaryakıt istasyonun tabelasına çarparak durabildiği görülüyor.
Kaza
Ortaklar'dan Germencik istikametine giden Selim Doğan (35) idaresindeki 09 TG 270 plakalı otomobil, Mursallı Kavşağı'nda, Yusuf Bircan (24) yönetimindeki 09 TJ 311 plakalı kamyonetle çarpışmış, kazada sürücüler ile otomobildeki Hayriye Doğan ağır yaralanmıştı.
Yaralılardan Germencik Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Bircan'ın oğlu Yusuf Bircan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Mursallı Kavşağı'ndaki trafik kazası, bölgedeki bir akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Görüntülerde, otomobille çarpışan kamyonetin bir süre sürüklendiği ve akaryakıt istasyonun tabelasına çarparak durabildiği görülüyor.
Kaza
Ortaklar'dan Germencik istikametine giden Selim Doğan (35) idaresindeki 09 TG 270 plakalı otomobil, Mursallı Kavşağı'nda, Yusuf Bircan (24) yönetimindeki 09 TJ 311 plakalı kamyonetle çarpışmış, kazada sürücüler ile otomobildeki Hayriye Doğan ağır yaralanmıştı.
Yaralılardan Germencik Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Bircan'ın oğlu Yusuf Bircan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Kaynak: AA