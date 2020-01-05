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Aydın'daki trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir otomobilin polis aracına çarpması sonucu 2 polis memuru yaralandı.

05.01.2020 22:20 | Son Güncelleme: 05.01.2020 22:20 Aydın'daki trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı
'ın ilçesinde bir otomobilin polis aracına çarpması sonucu 2 polis memuru yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir'den Aydın istikametine giden S.A. yönetimindeki 17 DU 665 plakalı otomobil, İncirliova Belediye Kültür Park mevkisinde önünde seyreden polis aracına çarptı.
Kazada, araçta bulunan polis memurları İ.Y. ve H.Ö. yaralandı.
Yapılan ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi ve Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan polis memurlarının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Araç sürücüsü S.A'nın ise gözaltına alındığı bildirildi.

İncirliova, Polis, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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