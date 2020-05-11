Haber, Son Dakika, Haberler

Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandıAYDIN'ın Nazilli ilçesinde, farklı adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

11.05.2020 22:35 | Son Güncelleme: 11.05.2020 22:36
Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, farklı adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda, satışa hazır 40 gram eroin ele geçirilirken, iki şüpheli tutuklandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından, farklı adreslerde uyuşturucu madde bulunduğunu belirledi. Pınarbaşı ve Sümer mahallelerindeki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, satışa hazır 40 gram eroin ve 4 bin TL nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili K.G., S.K., H.İ.O. ve M.G. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.G. ve S.K. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.İ.O ile M.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aydın’daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Nazilli, Aydın, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Haber
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı’dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım Haber
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maskesiz olarak evin dışına adım atmayacağız Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maskesiz olarak evin dışına adım atmayacağız
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi Haber
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi
İçişleri Bakanlığı, 9 ilde sona eren ve 15 ilde süren seyahat yasağıyla ilgili yeni bir genelge yayınladı Haber
İçişleri Bakanlığı, 9 ilde sona eren ve 15 ilde süren seyahat yasağıyla ilgili yeni bir genelge yayınladı
Meral Akşener’den HDP’li Sırrı Süreyya Önder’in siyaset dünyasını sarsan itiraflarına yanıt: Ne benim, ne arkadaşlarımın HDP’ye soru sormuşluğu yoktur Haber
Meral Akşener'den HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in siyaset dünyasını sarsan itiraflarına yanıt: Ne benim, ne arkadaşlarımın HDP'ye soru sormuşluğu yoktur
Son dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
Son dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Haber
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Haberler››Güncel››Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:56: Kahramanmaraş'ta kaza yapan otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haber 23:53: AVM'lere girişte herkesin ateşi ölçülecek, asansörleri özel gereksinimi bulunan vatandaşlar... - Haber 23:48: KKTC Bakanlar Kurulu'ndan Kovid-19'la mücadelede yeni kararlar Açıklaması - Haber 23:44: İspanya'da 113 yaşındaki kadın Kovid-19'u yendi - Haber 23:43: Bursa Valiliği, AVM'lerde alınması gereken önlemleri açıkladı - Haber 23:38: İçişleri Bakanlığı, 9 ilde sona eren ve 15 ilde süren seyahat yasağıyla ilgili yeni bir genelge yayınladı - Haber 23:31: Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek aşkını köpek detayı ortaya çıkardı - Magazin 23:11: Diyarbakır'da 2 aile arasında yaşanan 3 ayrı çatışmada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı - Haberler 22:46: Meral Akşener'den HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in siyaset dünyasını sarsan itiraflarına yanıt: Ne benim, ne arkadaşlarımın HDP'ye soru sormuşluğu yoktur - Haber 19:28: Son dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber