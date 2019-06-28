28.06.2019 15:50
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Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Aydın

Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Aydın 'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Efeler ve Germencik ilçelerinde önceden belirlenen adreslere operasyon yaptı.
Operasyonda, Y.S, N.K. ve E.K gözaltına alındı.
Narkotik köpeği Mişa'nın da yer aldığı adreslerdeki aramada 822 uyuşturucu hap, 100 gram skunk, 88 gram metamfetamin ile 1 pompalı tüfek ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
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