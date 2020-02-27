Haberler » Güncel » Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama - Haber

Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Aydın'ın Efeler ve Germencik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

27.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:36Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
'ın ve Germencik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki ilçede, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda S.K, V.K, A.Y, A.A. ve C.K'yi gözaltına aldı.
Adreslerdeki aramada 25 gram sentetik uyuşturucu, 140 gram esrar, 24 uyuşturucu hap ve 1 tabanca ele geçirildi.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y, hamile olduğu gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğerleri zanlılar, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Efeler, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
12:28  Zeytinyağı faydaları ve zeytinyağının sağlığa etkileri
12:04  Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Çaykur Rizespor şifresiz mi?
27.02.2020 15:00:30