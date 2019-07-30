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Aydın'dan deve sütü ihracatı için proje

Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Aytekin Kaya, Aydın'da deve sütü üreterek Avrupa ülkelerine ihraç etmek üzere proje geliştirdiklerini belirtti.

30.07.2019 13:31
Aydın'dan deve sütü ihracatı için proje
Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Aytekin Kaya, Aydın'da deve sütü üreterek Avrupa ülkelerine ihraç etmek üzere proje geliştirdiklerini belirtti.
Kaya, AA muhabirine, İspanya Tarım Gıda ve Teknoloji Araştırma Enstitüsü (IRTA) önderliğinde hazırlanan AB destekli Deve Sütü Projesi'ne Türkiye'den ortak olduklarını, projenin İspanya'nın Girona kentinde düzenlenen ilk toplantısında Türkiye'nin bu alandaki kapasitesine ilişkin bir sunum yaptıklarını ifade etti.
Deve sütü üretiminin artırılması ve Avrupa ülkelerinde yaygınlaştırılmasını amaçlayan projede en uygun yetiştiricilik yeri olarak Türkiye'nin belirlendiğine işaret eden Kaya, kasım ayında Aydın'a gelecek bir heyetin deve çiftliğinde incelemelerde bulunacağını aktardı.
Aydın'da yetiştirilen develerden elde edilen sütün pastörize edilerek ihraç edilmesini amaçlayan bir projenin başlatıldığını belirten Kaya, şu bilgileri verdi:
"Deve sütü üretimi konusunda proje ortakları bizleri destekliyor. Aydın'daki deve çiftliğimizi modernize ederek kapasitesini artıracağız. Süt sağım merkezleri de kurmayı planlıyoruz. Deve sütünün litresi ortalama 100 liradan alıcı buluyor. Bu projeyle katma değerin daha da artacağını düşünüyoruz. Avrupa'da deve sütünden şampuan, krem, sabun gibi ürünler yapmışlar. Onların deve sütü tedarikini buradan yapmayı hedefliyoruz."

Aytekin Kaya, Türkiye, Avrupa, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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