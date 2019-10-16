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Aydın'dan Tarsus'a gelip, husumetlisini öldürdü

AYDIN'dan, Mersin'in Tarsus ilçesine gelen F.Y. (69), husumetlisi olduğu iddia edilen Kemal Öztunç'u (66) tabancayla vurarak öldürdü.

16.10.2019 11:56Aydın'dan Tarsus'a gelip, husumetlisini öldürdü

AYDIN'dan, Mersin'in Tarsus ilçesine gelen F.Y. (69), husumetlisi olduğu iddia edilen Kemal Öztunç'u (66) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, bugün saat 07.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Hayvan Pazarı'nda meydana geldi. Aydın'dan otobüsle ilçeye gelen F.Y., husumetlisi olduğu belirtilen Kemal Öztunç'u arayıp, bir kafeteryada otururken buldu. F.Y., belinden çıkardığı tabancayı çekip, Öztunç'a ateş etti. Silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği Kemal Öztunç, olay yerinde hayatını kaybetti, F.K. ise kaçtı.?İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevrede yaptığı araştırmada F.K.'yi bir bahçede saklanırken, suç aleti tabancayla yakaladı. F.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Tarsus, Aydın, Güncel

Kaynak: DHA

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