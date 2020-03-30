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AYDIN Denizden çıkan kesik ayak emniyeti alarma geçirdi

Denizden çıkan kesik ayak emniyeti alarma geçirdiAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yüzücü paleti içerisinde bir cesede ait olduğu düşünülen ayak parçası bulundu.

30.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:12
AYDIN Denizden çıkan kesik ayak emniyeti alarma geçirdi
Denizden çıkan kesik ayak emniyeti alarma geçirdi
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yüzücü paleti içerisinde bir cesede ait olduğu düşünülen ayak parçası bulundu. Parça, kimlik tespiti için otopsiye gönderilirken, emniyet güçleri bölgede araştırma başlattı.
Davutlar Mahallesi'ndeki Sevgi Plajı'nda dün saat 08.00 sıralarında yürüyüşe çıkan bir vatandaş, sahile vurmuş yüzücü paletinin içerisinde kemik parçası olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine, polis ekipleri sevk edildi. Plaja gelen polisler, paletin içerisinde bir cesede ait olduğu düşünülen ayak parçasının kemiklerini buldu. Parça kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Kuşadası, Güncel
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