Aydın-Denizli Otoyolu'nun ihalesi 1 ay ertelendi
Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nde ihale tarihi 1 ay ötelenerek 11 Haziran oldu.
09.04.2020 08:30 | Son Güncelleme: 09.04.2020 08:30
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, yap-işlet-devret modeliyle ihale edilmek üzere daha önce 12 Mayıs olarak açıklanan Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nde ihale tarihi ve saati 11 Haziran 2020 saat 10.30 olarak değiştirildi.
Geçici teminat tutarı 25 milyon lira olan ihale, tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüyle yapılacak.
Kaynak: AA