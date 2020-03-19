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Aydın-Denizli Otoyolu Projesi için ihaleye çıkıldı

Aydın-Denizli Otoyolu Projesi, yap-işlet-devret (YİD) modeliyle ihlale edilecek.

19.03.2020 08:44 | Son Güncelleme: 19.03.2020 08:44
Aydın-Denizli Otoyolu Projesi için ihaleye çıkıldı
Aydın- Denizli Otoyolu Projesi, yap-işlet-devret (YİD) modeliyle ihlale edilecek.
Karayolları Genel Müdürlüğünün projeye ilişkin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, geçici teminat tutarı 25 milyon lira olan ihale 12 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüyle yapılacak ihale sonrasında proje YİD modeliyle hayata geçirilecek.

Kaynak: AA

Etiketler : Denizli, Aydın, Güncel

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