Aydın-Denizli Otoyolu Projesi İhalesi

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş
, Aydın- Denizli
Otoyolu Projesi'nin yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılması amacıyla gerçekleştirilen ihaleye ilişkin, partisinin Aydın'da verdiği bir sözü daha yerine getirdiğini belirtti.
Savaş, yaptığı yazılı açıklamada, yeni otoyolla AK Parti iktidarı tarafından Aydın'a verilen büyük bir sözün daha hayata geçirildiğini kaydetti.
İhalesi yapılan kısmın İzmir
'den Antalya
'ya kadar kesintisiz ulaşım sağlayacak otoyolun 154 kilometrelik ikinci etabını kapsadığını belirten Savaş, Aydın-Denizli Otoyolu ile sonraki etaplarda ihalesi yapılacak Denizli- Burdur
ve Burdur-Antalya otoyollarının tamamlanmasıyla İzmir-Antalya hattındaki 580 kilometrelik devlet yolunda 6-7 saat süren seyahatin, 440 kilometrelik otoyolla 3-3,5 saate ineceğini böylece iki turizm kentinin birbirine bağlanacağını ifade etti.
Projenin Aydın ve Denizli gibi kentleri birbirine bağlamanın yanında, Pamukkale
ve Efes
Antik Kentleri gibi önemli turizm merkezlerine de ulaşımı kolaylaştıracağına dikkati çeken Savaş, "Ege
Bölgesi'ndeki turizm, tarım ve ticaret bölgelerine güvenli ve konforlu şekilde kara yoluyla ulaşım sağlanacak. AK Parti iktidarımızın Aydın'a yatırımları artarak devam edecek. Vatandaşlarımızın desteği en büyük gücümüz. Yeni otoyol projemizin Aydın'a ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Denizli,Aydın
28 Kasım 2018 Çarşamba 14:54