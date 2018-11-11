Aydın Derbisinde Gülen Taraf Didim Belediyespor

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup maçında Didim
BELEDİYESPOR, Aydın
derbisinde karşılaştığı Kuşadasıspor'u 1-0 mağlup etti.
BAL 7. Grup'ta bugün oynanan Aydın derbisinde Didim belediyespor sahasında Kuşadasıspor'u ağırladı. Didim'de güzel havada oynanan maçı Didimli sporseverler ilgi gösterirken, maçı Didim Belediye başkanı A. Deniz Atabay, başkan yardımcısı Ahmet Yılmaz
, Kulüp başkanı Levent ataş birlikte izledi.
Maçın ilk yarısı golsüz tamamlanırken, 54. dakikada Süleyman'ın ortasında ceza sahası içerisinde rövaşata ile filelere gönderen Suka takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın ilerleyen bölümlerinde mavi beyazlı ekip eline geçen net fırsatları gole çeviremeyince maç 1-0 sona erdi. Maçı sonunda mavi beyazlı ekip galibiyeti taraftarlarıyla kutladı. - AYDIN
Aydın,Didim
11 Kasım 2018 Pazar 17:06