Aydın Deve Güreşi Sezonuyla Körüklü Çizmeye Talep Arttı

Aydın
'ın İncirliova
ilçesinde körüklü çizme imalatı yapan 48 yaşındaki İzzet Erkaç, yaklaşan deve güreşi sezonuyla birlikte yoğun bir talep yaşandığını, karşılamak için gece-gündüz çalıştıklarını söyledi.
Günlerce uğraşarak yaptığı birbirinden güzel körüklü çizmeleri deve gürüşlerine katılanlar başta olmak üzere birçok kişiye satan İzzet Erkaç, siyasiler ve sanatçıların da aralarında yer aldığı birçok meraklısının bulunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, eski başbakanlardan Binali Yıldırım
ve Ahmet Davutoğlu
, MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
gibi siyasilere körüklü çizme yaptığını belirten Erkaç, ayrıca bazı dönem dizilerinde kentin önemli bir kültür ürünü olan körüklü çizmenin kullanıldığını kaydetti.
Kış mevsimiyle birlikte deve güreşlerinin başlamasının talep patlamasına yol açtığını söyleyen Erkaç, Bu yılda her yıl olduğu gibi Manisa
, Balıkesir
ve Çanakkale
illeri başta olmak üzere çok yoğun bir siparişlerimiz var. Bu siparişleri yetiştirebilmek için yoğun bir şekilde çalışmaktayız. Körüklü çizme yapmak, zahmetli bir iştir. Ama efe çizmesinden gelen inanç ve o kültürle bu işi severek yapıyoruz. Eski ustalarımız nasıl körüklü çizme yaptıysa, biz de bugün aynı özellikte ve daha iyisini yapmayı amaçlıyoruz. Biz Türkiye
'ye körüklü çizme konusunda çizmeci ustası olarak kendimizi ispatladık. Yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerimize buradan çizme yaparak yollamaktayız. Körüklü çizmeleri tamamen doğal derilerden üretmekteyiz. İçi keçi derisi, dışı ise dana derilerinden yumuşak derilerden yapmaktayız dedi.
Ülkede yaşanan son zamların körüklü çizmenin fiyatına da yansıdığını belirten Erkaç, Fiyatlar birkaç ay öncesine kadar 750 TL idi. Son zamanlarda yaşanan zamlarla birlikte bizde çizmenin fiyatını 800 TL yaptık. Aslında çizme fiyatında 800 TL kurtarmıyor ama kültürel bir amaç olduğu için elimizden geldiğince fedakarlık yapıyoruz dedi.
Körüklü çizme ustası Ferhat Yıldızer ise, 18 yaşından beri körüklü çizme giyiyorum. Bu mesleğe başladığımda her kış sezonu geldiğinde giyerim. Yaşım 65, ben 42 yıldan beri körüklü çizme giyiyorum. Hem üşütmez, hem de sağlık açısından çok faydalı bu nedenle tercih ediyorum diye konuştu.
İncirliova,Aydın
11 Kasım 2018 Pazar 10:14