Aydın Develer Spor Kulübü Yararına Güreşti

02 Aralık 2018 Pazar 16:31



02 Aralık 2018 Pazar 16:31

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde belediye tarafından 5'incisi bu yıl düzenlenen deve güreşi festivali 160 namlı devenin katılımıyla yapıldı. Deve güreşinden elde edilen gelirin Koçarlı Belediyespor'a bağışlanacağı bildirildi.Koçarlı 5'inci Deve Güreşi Festivali, Koçarlı Deve Güreşi Arenası'nda yapıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı güreşlere, Ege, Marmara, ve Akdeniz bölgelerinden 160 namlı deve kıyasıya güreşti. Havanın el verişli olması, ilgiyi de artırdı. 15 TL'ye bilet alarak alanı dolduran 5 bine yakın kişi, develerin güreşini heyecanla izledi. Kimileri bir yandan piknik yaptı, diğer yandan da çalan davul zurna eşliğinde zeybek oynadı. Deve güreşinden elde edilecek gelirin geçmiş yıllarda olduğu gibi yine Aydın Amatör Süper Lig'de mücadele eden Koçarlı Belediyespor'a bağışlanacağı bildirildi. Deve güreşi öncesi konuşma yapan Koçarlı Belediye Başkanı CHP'li Mutlu Öztürk, Göreve geldikten sonra Koçarlı'daki 30 yıllık deve güreşi hasretini sona erdirdik. Bu yılda 5'incisini düzenlemekteyiz. Artık deve güreşi denildiğinde Çanakkale'den Antalya'ya kadar bir çok ilimizde Koçarlı'nın adı anılır oldu. Koçarlı deve güreşi artık bir marka haline gelmiştir. Bu haklı gurur hepimizin. Çünkü biz bunu birlikte başardık. Yeni dönemde de başarmaya devam edeceğiz. Bizler Yörük kültürünün özgür çocuklarıyız. Kültürümüzü hep beraber birlikte yaşatacağız dedi.Başkan Öztürk konuşmasının ardından ilçede 30 yılı aşkın süredir devecilik yapan Mehmet Çelik, Zeki Yunus ve Necati Varlı'yı Türk bayrağı ve plaket ile ödüllendirdi.