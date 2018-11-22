Aydın Devrilen Otomobilin Sürücüsü Öldü

Aydın
'ın Nazilli
ilçesinde, devrilen otomobilin sürücüsü Selim
Fidan yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında, Ketenova Mahallesi'nde meydana geldi. Pide dükkanı işleten Selim Fidan, yönetimindeki 09 PG 998 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Görgü tanıklarının ifadesine göre, yana devrilen otomobilden çıkan Fidan, aracından yaklaşık 15 metre uzaklaştıktan sonra yere düştü. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Fidan'ın öldüğü belirlendi. Fidan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. Jandarma
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Nazilli,Selim,Aydın
22 Kasım 2018 Perşembe 18:01