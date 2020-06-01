AYDIN Didim'de aç kalan domuz sürüleri şehre indi

Didim'de aç kalan domuz sürüleri şehre indiAYDIN'ın Didim ilçesinde, aç kalan domuzlar yavruları ile birlikte cadde ve sokaklarda cirit atıyor.

01.06.2020 20:22 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:25
Didim'de aç kalan domuz sürüleri şehre indi
AYDIN'ın Didim ilçesinde, aç kalan domuzlar yavruları ile birlikte cadde ve sokaklarda cirit atıyor. Akbük Mahallesi'nde çam ormanlarının içerisinde yaşayan yaban domuzları, sürü halinde yeni doğan yavruları ile birlikte şehre inerek cadde ve sokaklarda, çöp bidonlarının önlerinde ve bahçe kenarlarında yiyecek arıyor.
Didim ilçesinin Akbük Mahallesi'nde ormanlık alanda yiyecek bulamayan domuz sürüleri, yerleşim yerine inerek 1001 Cadde'de yer alan sitelerin çevresinde dolaşarak evlerin bahçelerinde ve çöp bidonlarında yiyecek aradı. Köpeklerin sürekli havlaması sonucu dışarı çıkan vatandaşlar, evlerinin yakınlarına ve bahçelerine kadar gelen domuzları gördüklerinde şaşkınlığa uğradı.
Mahallelide bir süre korku yaratan yaban domuzu sürüleri ardından yerleşim yerlerinden hızla ayrılarak ormanlık alanda gözden kayboldu. AYDIN Didim’de aç kalan domuz sürüleri şehre indi

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
97 milyon nüfuslu Vietnam’da koronavirüste ölen yok Haber
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam Haber
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
Son Dakika: Türkiye’de 1 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 827 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 827 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı Haber
Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Haber
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Japonya’da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı Haber
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Bakan Albayrak: Peak’ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu Haber
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Haberler››Güncel››AYDIN Didim'de aç kalan domuz sürüleri şehre indi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:19: Büyükelçi Özügergin'den Yunanistan'a: "Akdeniz'deki faaliyetlerimiz uluslararası hukuk dahilinde" - Haber 20:17: Türkiye'nin ilk doçentlik e-sözlü sınavı gerçekleşti - Haber 20:16: Toplu taşımada yüzde 50 yolcu zorunluluğu kaldırıldı - Haber 20:15: Bandırma Belediyesinden LGS'ye hazırlanan öğrencilere kitapçık desteği - Haber 20:13: Son dakika! Eskişehir'de bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Haber 19:58: Yeni normalin ilk gününde metrobüs ve tramvay duraklarında tedirgin eden görüntü - Haber 19:55: Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 827 yeni vaka tespit edildi - Haber 19:26: Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor - Haberler 17:08: 97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok - Haberler 13:02: Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı - Haberler