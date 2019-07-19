Haberler» Güncel» Haber

AYDIN DİDİM'DE DEMET AKALIN COŞKUSU

AYDIN'ın Didim ilçesinde sahne alan ünlü şarkıcı Demet Akalın, tatilcilere keyifli bir gece yaşattı.

19.07.2019 11:37
AYDIN'ın Didim ilçesinde sahne alan ünlü şarkıcı Demet Akalın, tatilcilere keyifli bir gece yaşattı.
Didim'de sevenleriyle buluşan pop müziğin ünlü isimlerinden Demet Akalın, performansıyla göz doldurdu. Altınkum Yalı Caddesi'nde bulunan bir gece kulübünde sahneye çıkan Akalın, sahne kıyafeti olarak siyah puantiyeli elbise tercih etti. 'Esiyor' adlı yeni şarkısı ile konsere başlayan Akalın, hem eğlendi hem eğlendirdi. Eski ve yeni albümünden parçalar seslendiren Akalın, gece boyunca hareketli şarkılarla hayranlarını coşturdu. Akalın'ın dansçıları da beyaz elbiselerle sahne performansına renk kattı. İlginin oldukça yoğun olduğu konserde kalabalığı gören Akalın, Didim'de sahne almaktan mutlu olduğunu söyledi. Demet Akalın, düet yaptığı, rapçi Ben Fero'nun 'Demet Akalın' şarkısını da seslendirdi. Kendine dansçıların da eşlik ettiği Akalın, 'Napıyorsan yap', 'Canıma da değsin', 'Gölge', 'Hayalet', 'Evli, mutlu, çocuklu', 'Koltuk' ve 'Çalkala' adlı şarkılarla devam ettiği konserinde, hayranları ve tatilcilere güzel bir gece yaşattı. AYDIN DİDİM'DE DEMET AKALIN COŞKUSU
Kaynak: DHA
Demet Akalın, Altınkum, Didim, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:34   Mersin'de ilaçlama çalışmaları aralıksız sürüyor
12:34   1'inci Hudut Alay Komutanlığında sancak ve görev teslim töreni
12:34   Mimarlardan Melih Gökçek için suç duyurusu
12:34   Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
12:34   İki duvar arasına sıkışan ineği itfaiye kurtardı
12:34   Ford Ranger ve Raptor'dan yenilenen motoruyla yüksek performans
12:33   Ameliyatla görmeye başlayan Fatma ninenin sevinç gözyaşları