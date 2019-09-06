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Aydın didim'de makilik alanda yangın

Didim'de makilik alanda yangınAYDIN'ın Didim ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.

06.09.2019 19:56
Didim'de makilik alanda yangın
AYDIN'ın Didim ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Yangında, 5 dönümlük alan zarar gördü.
Hisar Mahallesi Akarkuyu Mevkii'ndeki makilik alanda, bugün saat 16.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. 2 itfaiye aracının müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında 5 dönümlük makilik alan zarar gördü. Alevlerin arasında kalan 1 kaplumbağa ise yanarak telef oldu. Ayrıca söndürme çalışmaları sırasında yanmak üzere olan 1 kaplumbağa, ekiplerce kurtarıldı. Kaplumbağa, üzerine su dökülerek serinletilmeye çalışıldı.
Kaplumbağayı kurtaran itfaiye görevlisi Ali Osman Öztalay, insanlardan duyarlılık istediklerini belirterek, "Bu da bir canlı. Bizler elimizden geleni yapıyoruz ama insanlardan da duyarlılık istiyoruz. Yangının içinde kalan bir kaplumbağanın vücudu tamamen yanmış ve telef olmuş. Bir tanesini kurtardık. İnsanlardan duyarlılık istiyoruz" dedi. Kurtarılan kaplumbağa, Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağına teslim edildi.
Aydın didim'de makilik alanda yangın

İtfaiye, Didim, Güncel

Kaynak: DHA

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