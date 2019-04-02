Aydın Diktepe Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KARABÜK ESKİPAZAR belediye başkan adayı olan Aydın Diktepe isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KARABÜK ESKİPAZAR ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Aydın Diktepe isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KARABÜK ESKİPAZAR adayı Aydın Diktepe kimdir? BTP KARABÜK ESKİPAZAR adayı Aydın Diktepe yüzde kaç oy aldı?

Aydın Diktepe Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KARABÜK ESKİPAZAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Aydın Diktepe ESKİPAZAR ilçesinde % 0,23 oranında oy almıştır. ESKİPAZAR ilçesinde % 0,23 oranında oy olan Aydın Diktepe adlı BTP adayı toplamda 9 adet oy sayısına ulaştı.

KARABÜK ESKİPAZAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.