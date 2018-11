28 Kasım 2018 Çarşamba 11:38



Bu yıl 35'incisi düzenlenen, " Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buldu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 'nde (MSGSÜ) gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kayhan Ülker, 137 ülkeden binlerce sanatçının katıldığı yarışmanın, dünyada 'Karikatür Oscarları' olarak bilindiğini söyledi.Yarışmaya katılan ve ödül alan sanatçıları tebrik eden Ülker, "Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nın bu seneki ödül törenini, tekrar üniversitemiz ev sahipliğinde yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.-"Karikatürün sihirli bir gücü var" Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vuslat Doğan Sabancı , sanatın her dönemde insanlık tarihi için en önemli konuları gündeme aldığını kaydetti.Karikatürlerin farklılıklar arasında köprü kurduğunu ifade eden Sabancı, yarışmaya katılan sanatçıların göç, teknoloji, teknolojinin nesiller arasındaki geçişkenliği, gücün tanımı ve çevreyi sorgulayan temalara odaklandıklarını söyledi.Karikatürün eski bir sanat formu olduğunu hatırlatan Sabancı, "Sanat verilerin değil duyguların iletişimi için en etkin yollardan biri. Karikatür de sanatın en zeki, en akıcı, nükteli bazen de keskin formlarından biri. Karikatürün sihirli bir gücü olduğu kesin. Bazen bir anda insanı bambaşka diyarlara götürüyor, bazen sayfalarca yazının anlatamadığını küçücük bir kare çarpıcı bir şekilde gösteriyor." diye konuştu.Aydın Doğan Vakfı olarak karikatürün toplumdaki rolünü çok önemsediklerini vurgulan Sabancı, "Bunun toplumda var olması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz, 35 yıldır bunu yapıyoruz." dedi.Sabancı, yarışmanın aynı zamanda karikatür sanatçılarının buluştuğu bir platform olduğunu, yarışmaya 35 yılda 137 ülkeden binlerce sanatçının 85 bine yakın çalışmasını gönderdiğini söyledi.-"Sanatçılar çok mutlu" Vuslat Doğan Sabancı, bu yılki yarışmada bütün dünya sorunlarına ışık tutan önemli işlerin yer aldığını belirterek, "Ülkemiz hoşgörüyle, birbirini anlamakla ilgili çok önemli bir rol alabilir ve özellikle Türkiye 'den çıkan ve uluslararası bir yarışma haline gelen bu karikatür yarışması bizim hoşgörü kültürümüzü temsil ediyor." diye konuştu.Ödül törenine katılan sanatçıların çok mutlu olduğunu kaydeden Sabancı, şunları söyledi:"İranlı bir sanatçı yıllar sonra annesiyle burada buluştu. Hepsi böyle bir ödül törenine gelmiş olmaktan dolayı çok heyecanlı. Bugüne kadar 137 farklı ülkeden sanatçılar katıldı. Uluslararası bir platform, onların bir buluşma platformu aynı zamanda."Gençlerle ustalar arasında bir takım çalışmalar yaptıklarını kaydeden Sabancı, "Genç sanatçılara yönelik çocuk yaşta başlayarak sanata yönelme, sanat diliyle kendini ifade etme ve anlama konusunda yapılan her türlü sosyal faaliyete Aydın Doğan Vakfı olarak destek veriyoruz." dedi.Karikatür sanatına ilgi duyan genç bir kuşağın oluşmasını önemsediklerini bunun için çeşitli kuruluşlarla işbirliği yaptıklarını vurgulayan Sabancı, yarışmaya eser gönderen sanatçılara, katkıda bulunanlara ve jüri üyelerine teşekkür etti.-Birincilik ödülü 2 karikatüre verildiKonuşmaların ardından, 64 ülkeden 623 sanatçının 2 bin 143 eseriyle katıldığı yarışmada seçici kurul tarafından değerlendirilen 177 karikatür arasından seçilen karikatürlerin çizerlerine ödülleri takdim edildi.Birinci 8 bin, ikinci 5 bin, üçüncü 3 bin 500, özel ödül 8 bin ve başarı ödülleri 500'er dolar olarak tespit edilen ödüller, beratlarıyla birlikte sahiplerine takdim edildi.Birincilik ödülünün İran'dan Dokhshid Ghodratipour ile Sırbistan 'dan Jugoslav Vlahovic arasında paylaştırıldığı yarışmada, İran'dan Shahrokh Heidari ikinci, Polonya 'dan Krzysztof Grzondziel üçüncü oldu.Başarı ödüllerine layık görülen isimler arasında ise Kürşat Zaman, Didie Sri Widiyanto, Sajad Rafeei, Roman Peshkov, Silvano Mello, Turan Aksoy gibi isimler yer aldı.Ödül törenine Aydın Doğan Vakfı Onursal Başkan Vekili Sema Doğan , Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Arzuhan Doğan Yalçındağ Ertuğrul Özkök , Erol Çamur, Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, MSGSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İncedayı, akademisyenler ve karikatür meraklıları katıldı.Ayrıca ödül töreni öncesinde ödüllü karikatüristlerle, genç çizerler yapılan atölye çalışmasında bir araya geldi.Toplumlar arası uzlaşma, sevgi, dostluk, özgürlük ve barışı karikatürle yayma hedefiyle Aydın Doğan Vakfı tarafından düzenlenen yarışmaya her yıl farklı ülkelerden karikatür sanatçıları çizimleriyle katılıyor.Ödül kazanan karikatürlerin yer aldığı sergi, 7 Aralık 'a kadar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi salonlarında, 12-15 Aralık tarihleri arasında ise Cadde Bostan Kültür Merkezi'nde ziyarete açık olacak.