Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi Açıldı

Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, yarışmanın ilk yıllarında 100-200 yarışmacıyla düzenlenirken, bugün bu rakamın on binlere yaklaştığını belirtti. Fetvacı ayrıca destekleri sebebiyle Başkan Büyükerşen'e de teşekkür etti.

Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde açılışı gerçekleştirilen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi'ne Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, belediye bürokratları ve çok sayıda sanatsever katıldı. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, "Aydın Doğan Vakfı tarafından düzenlenen bu yarışma sayesinde karikatür sanatının güçlendiğine inanıyorum. Bu karikatürleri Türkiye'nin her kentinde göremiyoruz, ama Eskişehir'de sanata ve sanatçıya değer veren Başkanımız Yılmaz Büyükerşen sayesinde birbirinden önemli karikatüristlerin eserlerini şehrimizde görme fırsatımız oluyor. Ben bu sanata gönül vermiş ve bu sergide emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yarışmaya her yıl ilginin arttığını ifade eden Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı ise dünyanın dört bir yanından karikatüristlerin bu yarışmaya katıldığını ifade etti.

Kaynak: Bültenler