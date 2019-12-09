Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nın çalışma alanı genişledi

Bu sene "Çizim Festivali" olarak yapılacak ödül töreninde, kazanan karikatüristlerin yanı sıra "Aydın Doğan Ulusal Çizgi Roman" ve "Aydın Doğan Ulusal Çocuk Kitabı İllüstrasyonu" kazananları da ödüllendirilecek.

Aydın Doğan Vakfı tarafından toplumlararası uzlaşmayı, sevgiyi, dostluğu, özgürlüğü ve barışı karikatür ile yayma hedefiyle bu yıl 36'ıncısı düzenlenen ve bugüne dek 137 ülkeden 8.800'ü aşkın sanatçının katıldığı Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması, bu sene yeni ödüllerin eklenmesiyle, yanı sıra Vakfın karikatür ve illüstrasyon alanında yaptığı desteklerle zenginleşti. Kapsamı genişleyen çalışmalarda, Ulusal Çizgi Roman ve Ulusal Çocuk Kitabı İllüstrasyonu eserleri de ödüllendirilecek.

Karikatürlerin Oscar'ı olarak bilinen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması çalışmalarına yeni fırsatlar ekleyerek, sanat ve yaratıcılık alanına desteğini artıran Aydın Doğan Vakfı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliği ile bu yeni alanların gelişmesi için olanaklar yaratmayı, deneyimli jüri üyeleri ile ödül kazananlar arasında etkileşim sağlamayı, çocuk kitabı ve çizgi roman alanlarında üretiminin ulusal düzeyde desteklenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Yeni ödüllerin ilk adayları açıklandı

Yarışmaya dahil olan Ulusal Çizgi Roman ve Ulusal Çocuk Kitabı İllüstrasyonu ödüllerinin adayları açıklandı.

Haziran ayında "Çizim Festivali" olarak yapılacak törende tüm ödüller kazananlara takdim edilecek. Aydın Doğan Ulusal Çizgi Roman ve Aydın Doğan Ulusal Çocuk Kitabı İllüstrasyonu Ödülü kazananları 8.000'er TL'nin sahibi olacak.

Jüri üyeleri arasında Levent Cantek, Latif Demirci, Ersin Karabulut, Piyale Madra, Umut Südüak ve Başak Ürkmez'in bulunduğu Aydın Doğan Ulusal Çizgi Roman Ödülü Adayları:

Kebenin Gölgesinde, çizen Ege Avcı, Arka Bahçe Yayıncılık, 2018

Gozo ve Sagre, çizen Uğur Erbaş, İletişim Yayınları, 2018

Merveler ve İnsanlar, çizen Tolga Hırsova, Karakarga Yayınları, 2018

Ve Sinem, çizen Cihan Kılıç, Mürekkep Yayınları, 2015

Metin Annesini Arıyor, çizen Memo Tembelçizer, Marmara Çizgi, 2018

Tepe, çizen Fırat Yaşa, Karakarga Yayınları, 2016

İstanbul Odyssey, çizen Doğu Yürür, Arka Bahçe Yayınları, 2014

Ercan Akyol, Ilgım Veryeri Alaca, Mustafa Delioğlu, Can Göknil, Tan Oral, Emre Senan, Umut Südüak ve Başak Ürkmez'in jüri üyelerini oluşturduğu Aydın Doğan Ulusal Çocuk Kitabı İllüstrasyonu Ödülü Adayları:

Zor Balık, resimleyen Uğur Altun, MINTY Kitap, 2017

Çeşme ve Rüzgar, resimleyen Reha Barış, Redhouse, 2018

Hoi Hoi, resimleyen Gonca Mine Çelik, MEAV Yayıncılık, 2019

Gönül Kuşu, resimleyen Sedat Girgin, Mavibulut, 2017

Babamın Battaniyesi, resimleyen Ayşe İnan, YKY, 2019

Kitap Karıncası, resimleyen Gökçe İrten, Redhouse Kidz, 2019

Bir Çizgi, resimleyen Çağrı Odabaşı, Masal Perest, 2018

Deniz'in Sıfır Atık Kitabı, resimleyen Zeynep Özatalay, Redhouse, 2019

Öğretmenimin Gizli Hayatı, resimleyen Ayşe Deniz Şahin, Nesin Yayınevi, 2019

Kolları Ayaklarında Bay Fi'nin Klarneti, resimleyen Buket Topakoğlu, YKY, 2018

Kedi ile Şeytan, resimleyen Mert Tugen, İmge, 2018

Dünyanın En Cesur Denizcisi, resimleyen Can Tuğrul, Taze Kitap, 2018

Tembel Teneke, resimleyen İdil Ar Uçaner, MEAV Yayıncılık, 2018

Annemin İçindeki Ses, resimleyen Deniz Üçbaşaran, Hep Kitap, 2018

Güz Gelince, resimleyen Sena Yıldız, Kumdan Kale Yayınları,2018

Kitap Tamircisi Toprak, resimleyen Ece Zeber, Final Kültür Sanat Yayınları, 2019