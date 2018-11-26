Aydın Doğan Vakfı 70 Öğretmeni İstanbul'da Ağırlıyor

Aydın Doğan Vakfı ve Millî Eğitim Bakanlığı katkılarıyla düzenlenen program 30 Kasım tarihinde düzenlenecek sertifika töreni ile son bulacak.

Aydın Doğan Vakfı koordinasyonunda ve Millî Eğitim Bakanlığı katkılarıyla gerçekleşecek eğitim programı başladı. Müdür, müdür yardımcıları ve öğretmenlerden oluşan 70 kişilik grup 25-30 Kasım tarihleri arasında Hilton Otel Kozyatağı'nda buluşacak. Alanında profesyonel isimler tarafından verilecek eğitimlerde katılımcılar ergenlik, gelişim süreçlerinin yönetimi, teknoloji eğitiminin önemi, endüstri 4.0 ve disiplinler arası öğrenme, yaşam becerileri geliştirme, rol model eğitimci olmak gibi konularda bilgilendirilecek ve deneyim paylaşımında bulunacaklar.

Eğitimin açılış konuşmasını yapan Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı "Aydın Doğan Vakfı olarak, kurulduğumuz 1996 yılından bu yana eğitim ağırlıklı çalışıyoruz. Toplumumuzda eğitim ve kültür düzeyinin artırılması amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyor ve buna yönelik çalışmaları da destekliyoruz.

"Eğitimin, özellikle de genç kızların eğitiminin; ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, ülkemizin istenen refah ve gelişmişlik düzeyine erişmesi için son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle eğitim alanındaki çalışmalarımız ve bu alandaki desteklerimizle hem ekonomiye ve nitelikli işgücü gelişimine katkı yapmayı hem de genç kızlarımızın topluma üretken bireyler olarak katılmasını sağlamayı amaçlıyoruz" dedikten sonra;

"BBOG seferberliği kapsamında hayata geçirilen yurtlarda kalan kız çocuklarının nitelikli bir yurt ortamına sahip olmalarının, onların başarılarını tetikleyecek ve kendi ayakları üzerinde durabilen özgüvenli gençler olmalarını sağlayacak çok önemli bir unsur olduğunu düşünüyoruz.

"Öğretmenler ve öğrencilerin hayatlarını olumlu etkileyebilecek en önemli rol modeller, yol göstericileri sizlersiniz. İşte bu nedenledir ki, 2006 yılından bu yana düzenli olarak bir hafta süreyle sizin gibi değerli eğitimcileri İstanbul'a davet ediyor ve birlikte yenilikleri konuşalım, tartışalım istiyoruz.

"Eğitimciler olarak sizlerin attığı küçük ama önemli bir adım, kız çocuklarımız, toplumumuz ve aydınlık geleceğimiz adına çok büyük bir değişim doğurabilir" şeklinde konuşmasını tamamladı.

Aydın Doğan Vakfı temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleşecek eğitim programı 30 Kasım tarihinde son bulacak. Eğitimciler ayrıca İstanbul'da misafir oldukları süre boyunca, İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini de gezip görme fırsatı bulacak.

Eğitim kapsamında ayrıca Aydın Doğan Vakfı desteklenen "Güçlü Kızlar: Yurtta Yaşam Destek Fonu" hakkında da yurt idarecilerine detaylı bilgi verilecek. Fon kapsamında yurt eğitimcilerinin öğrencilerle beraber geliştirdikleri projeler, vakıf tarafından değerlendirilecek ve hayata geçirilmesi için destek verilecek.

Güçlü Kızlar Güçlü Yarınlar başlığı altında kız çocuklarının eğitimi odağında çalışmalarını yürüten Aydın Doğan Vakfı, kızların eğitim hayatının her aşamasında onlara destek olarak, hayatlarına dokunmaya devam ediyor.