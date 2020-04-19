Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

AYDIN Doktorlar için balkonda konser verdiler

Doktorlar için balkonda konser verdilerAYDIN'ın Nazilli ilçesinde koronavirüs dolayısıyla sokağa çıkma yasağı nedeniyle iki kardeş, balkona çıkarak doktor ve sağlık çalışanları için sazlı sözlü konser verdi.

19.04.2020 21:02 | Son Güncelleme: 19.04.2020 21:04
Doktorlar için balkonda konser verdiler
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde koronavirüs dolayısıyla sokağa çıkma yasağı nedeniyle iki kardeş, balkona çıkarak doktor ve sağlık çalışanları için sazlı sözlü konser verdi.
Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Kuşbazda sokakta oturan müzisyen Ünsal Çelik ve Varol Çelik, sokağa çıkma yasağı nedeniyle balkonlarına çıkarak sağlık çalışanları için konser verdi. 'Aman doktor canım doktor' şarkısıyla başlayan konser renkli görüntülere sahne oldu. Çevre sakinleri de balkonlarına çıkarak şarkılara eşlik ederken, bazı vatandaşlar da o anları cep telefonlarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi. AYDIN Doktorlar için balkonda konser verdiler

Kaynak: DHA

Etiketler: Nazilli, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sokağa çıkma yasağında kaç kişiye ceza kesildi? Bakanlık paylaştı Haberler
Sokağa çıkma yasağında kaç kişiye ceza kesildi? Bakanlık paylaştı
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin Haberler
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin
Çin’de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler Haberler
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler
İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul’da 23 Nisan-1 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı olabilir Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul'da 23 Nisan-1 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı olabilir
İran’da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar Haberler
İran'da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca’nın planında ayrıntılar belli oldu Haberler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir Haberler
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Koronavirüsün vücutta en fazla etkilediği organ sanılanın aksine, akciğer değil Haberler
Koronavirüsün vücutta en fazla etkilediği organ sanılanın aksine, akciğer değil
Haberler ›› Güncel ››AYDIN Doktorlar için balkonda konser verdiler - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:12: Kovid-19'u yenen 65 yaşındaki kişiye halaylı uğrulama - Haber 22:08: Aile hekimi koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 22:08: Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu koronavirüsle ilgili Türkçe kelime önerilerinde bulundu - Haber 22:06: İzmir'de kavgaya karışan 10 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası - Haber 22:03: 9/8'lik moral konserine dayanamadılar, sokağa inip sosyal mesafeli çiftetelli oynadılar - Haber 21:45: Son Dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 20 bin 398 kişiye ceza kesildi - Haber 20:15: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la koronavirüsü görüştü - Haber 19:17: Son Dakika: 19 Nisan'da açıklanan verilerin ardından ülkelerin koronavirüs vaka sayısında son durum - Haberler 18:32: Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza gelmemişti - Haberler 12:01: Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin - Haber