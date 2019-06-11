AYDIN DÜNYACA ÜNLÜ RESSAM AYDIN'DA GELECEĞİN RESSAMLARINI YETİŞTİRECEK

AYDIN'da Efeler
Belediyesi, uzun yıllar Norveç
'te yaşayan dünyaca ünlü Türk ressam Eser Afacan (66) ve ortak çalışma yaptığı Hakan Yaşar
(43) için Aydın
'da sanat atölyesi açtı. Norveç'te sanat okulu olan ve sayısız öğrenci yetiştiren Afacan, birlikte çalıştığı Yaşar ile Aydın'da her yaş grubundan öğrencilere ücretsiz kurs verecek. Adana
'da dünyaya gelen Eser Afacan, daha sonra Norveç'e yerleşerek eğitimine Bergen
Üniversitesi'nde Matematik ve Fen üzerine devam ettiği sırada 1983 yılında tanıştığı Norveçli sanatçı Odd Nerdrum
'un yanında asistan olarak çalışmaya başladı. nsan dramını anlatan birçok resmi ile 7 defa dünya birincisi oldu ve altın madalya kazandı. Norveç'te kendisine ait sanat okulu da bulunan Afacan, burada çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Burada tanıştığı ressam Hakan Yaşar ile ortak resim yapmaya başladı. Efeler Belediye Başkanı CHP
'li Mehmet Fatih
'in katkılarıyla Adnan Menderes
Yaşam Merkezi'nde atölye açtı. Bir yıl boyunca Aydın'da ücretsiz olarak öğrenci yetiştirecek olan Eser Afacan bir de sergi açacak. Kendi ürettiği kimyasal karışımlı boyalarla resim yapan Afacan, 'Modern simyacı' olarak anılıyor.
'MANASTIRDA RESİM YAPMAYA BAŞLADIM'
Eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk babası Eser Afacan, Çocukluğumdan beri resim yapıyorum. Yaz aylarında İzmir
'deki teyzelerime giderdim. Orada İtalyan Manastırı vardı. Manastırda resim yapmaya başladım. Ailem de Almanya
'dan boyalar falan getirtiyordu. Daha sonraki yıllarda eğitimimi Norveç'te devam ederken üniversiteye bir resim asıldı. O resmi görünce yapmak istediğim böyle bir meslek varmış diyerek bu bölüme geçtim ve hayatım boyunca resim yaptım. 2 binden fazla eserim var. Daha sonraki yıllarda Hakan ile tanıştık. Od a resim bölümünü seçti. 5 yıldır birlikte çalışıyoruz. Bir yıldır da ortak atölyemiz ve ortak okulumuz var. Norveç'te 32 yıldan beri öğrencilerime hiçbir karşılık beklemeden ders veriyorum. Buraya da karşılıksız ders vermeye geldim. Bir yıllığına anlaşmamız var. Sonrasında burada mı kalırım Norveç'e mi dönerim şu an için bilemiyorum dedi.
'7 DÜNYA BİRİNCİLİĞİM VAR'
Yaptığı değer biçilmez resimleri ile 7 kez dünya birincisi olan Eser Afacan, şöyle dedi
Biri hariç hiçbir yarışmaya kendim katılmadım. Kanada
'dan Türkiye
'ye taşınırken, ısrar üzerine Türkiye için bir yarışmaya katılmıştım. 56 ülkenin katıldığı yarışmaydı bu. Kanada'da bir birinciliğim, İtalya'da 2 birinciliğim var. Amerika
'da ve Fransa
'da da birinciliğim var. Ama bunların biri hariç diğerlerine ben katılmadım benim adıma resimlerimle katıldılar ve toplamda 7 birincilik elde ettim. Yarışmaya katılmayı da yanlış buluyorum bu meslekte kimse kimseden üstün değildir. 15 yıl önce yapmış olduğum bir resmim 100 bin dolara satıldı. Gözlerimdeki rahatsızlık nedeniyle 15 yıldan bu yana fazla sergi açmadım.
'AŞÇILIĞI BIRAKIP RESSAM OLDUM'
Eser Afacan ile çalışmayı sürdüren evli, 3 çocuk babası Hakan Yaşar ise, aşçılığı bırakarak resim yapmaya başlamasını şöyle anlattı
1990 yılında Konya
'dan Norveç'e taşındım. Eğitimimin bir kısmını Norveç'te aldım. Resim sanatı ile ilkokul yıllarımda bu yana ilgileniyordum. Ancak çok fazla zaman bulamıyordum. Norveç'te resim yapmaya ilgim daha çok arttı. O sırada bir resim galerisine gittim. Oradaki bir resim çok hoşuma gitti. Kimin yaptığını merak ederek baktığımda 'Afacan' yazıyordu. Araştırdığımda bir Türk olduğunu öğrendim, gurur duydum. Sonra sosyal medya üzerinden haberleşerek başkent Oslo'da bir araya geldik ve birlikte resim yapmaya karar verdik. Norveç'te aşçılık yapıyordum o işi bırakarak resim yapma işine başladım. Her şeyi bir tarafa bırakarak kendimi sanata adadım. Eser Hoca'yla çalışmaya başladıktan sonra resmin göz ve elle yapılmadığını gördüm. Bana her türlü desteği sağladı son 5 yıldan beride birlikte çalışıyoruz. Şimdi de Aydın'dayız.
Kaynak: DHA
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