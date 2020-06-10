AYDIN DÜNYANIN EN KÜÇÜK SATRANÇ TAKIMINI YAPTI

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde mikro minyatür sanatçısı Necati Korkmaz, dünyanın en küçük satranç takımını yaptı.

10.06.2020 09:00 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:19
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde mikro minyatür sanatçısı Necati Korkmaz, dünyanın en küçük satranç takımını yaptı. Korkmaz, 9 milimetre olan mikro eserini 5 ayda tamamladı. Normal boyutlardaki satranç takımı ile aynı özelliklere sahip olan eserin tescili için Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na başvurulacak.
Türkiye'nin tek, dünyanın ise 3 mikro heykeltıraşından Necati Korkmaz, dünyanın en küçük satranç tahtası takımını yaptı. Korkmaz, 9 milimetrelik eserini yapmaya geçen ocak ayında başladı. Normal boyutlardaki satranç tahtası ile aynı özelliklere sahip mikro eser, Korkmaz tarafından yaklaşık 5 ayda tamamlandı. Şişe mantarı üzerine oturtulan satranç tahtasında şah, vezir, kale, fil at ve piyondan oluşan 32 taşın bire bir aynısı yer alıyor. Detayları sadece mikroskop altında görülebilen satranç takımı, aynı zamanda özel çubuklarla tutularak oynanabiliyor. Korkmaz, ilerleyen günlerde eserin dünyadaki en küçük satranç takımı olduğunun tescili için 'Guinness Dünya Rekor Kitabına' başvuracak.
Dünyada bugün kadar yapılmış ve Guinness'e kayıtlı en küçük satranç tahtasının 15 milimetre boyutunda olduğunu belirten mikro minyatür sanatçısı Necati Korkmaz, "Benim yaptığımı eser neredeyse bunun yarısı kadar. Amacımız ABD'nin elinde tuttuğu rekoru Aydın'ın Kuşadası ilçesine getirmek" dedi. AYDIN DÜNYANIN EN KÜÇÜK SATRANÇ TAKIMINI YAPTI

Kaynak: DHA

Etiketler: Kuşadası, Türkiye, Aydın, Güncel, Haber

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