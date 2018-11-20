Aydın Düşen Uçağın Enkazı Bulundu; Pilot ve Öğrencisinden Acı Haber

Düşen uçağın enkazı bulundu; Pilot
ve öğrencisinden acı haber (EK)
HAYALİ AĞABEYİ GİBİ PİLOT OLMAKTI Aydın Çıldır
Havalimanı'ndan kalktıktan bir süre sonra düşen tek motorlu Cessna
172 tipi eğitim uçağının enkazının, Aydın'ın Karacasu
ilçesi Yenice
Mahallesi'ndeki dağlık alanda bulunmasından sonra çok sayıda kurtarma ekibi bölgeye gönderildi. 15 kişiden oluşan ekiplerin ilk olarak uçağın tekerleklerini buldukları ardından yakındaki enkaza ulaştıkları öğrenildi. Kurtarma ekipleri, dağlık alanın bir yerine kadar arazi araçlarıyla sonrasında ise yaya olarak enkazın bulunduğu bölgeye ulaştı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten savcı da aynı şekilde enkazın bulunduğu alana yürüyerek gitti. Uçak enkazının yarı yanmış şekilde bulunduğu bölgede aşırı sis nedeniyle askeri helikopterler bölgeye inemedi. Eğitmen pilot Hamdi Yılmaz ve uçuş eğitimi verdiği öğrenci pilot Merve Altun'un cansız bedenlerinin, araçlarla Dikmen
Köyü'ne getirileceği açıklandı. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger
ise yaptığı açıklamada, Enkazın tespiti sonrası ilk ekipler bölgeye ulaştı. Pilot ve öğrencinin cesedine ulaşıldı. Savcılık incelemesinin ardından cenazeler helikopterle alınarak hastaneye gönderilecek. Diğer ekiplerin bölgeye ulaşması halinde kaza kırım çalışmalarına başlanacak dedi.
8 AY ÖNCE YENİ GÖREV YERİNE BAŞLAMIŞ
Bu arada kazada hayatını kaybeden iki pilotun cenazelerinin alınmasından sonra ise kaza kırım ekiplerinin uçağın neden düştüğüne dair inceleme yapacakları açıklandı. Kazada hayatını kaybeden iki pilotun hayatlarına dair ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Eğitmen pilot Hamdi Yılmaz'ın Samsun
On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZAYTEM) bünyesindeki görevinin ardından emekli olup 8 ay önce Çıldır'daki THY
Uçuş Akademisi'nde görev yapmaya başladığı öğrenildi. Pilot adayı Merve Altun'un ise ağabeyinin de pilot olduğu, hayalinin de mühendis olmasına rağmen ağabeyi gibi pilotluk olduğu ifade edildi.
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