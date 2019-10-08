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Aydın Ekonomi Kulübü incir alımına ilişkin açıklamada bulundu

Ekonomi Kulübü Aydın Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Çay, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin incir alımına başlamasının sevindirici olduğunu kaydetti.

08.10.2019 12:02Aydın Ekonomi Kulübü incir alımına ilişkin açıklamada bulundu
Ekonomi Kulübü Aydın Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Çay, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin incir alımına başlamasının sevindirici olduğunu kaydetti.

Ekonomi Kulübü Aydın Şubesi yönetim kurulu üyesi ziraat mühendisi Ahmet ÇAY, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin incir alımına başlaması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çay yaptığı açıklamada, "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Yeni Dönem'de incir alımına başlayacak. AK Parti 29.Dönem İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda ilimiz Aydın'ın en önemli gelir kaynağı ve mahsullerinden incirin alımına başlaması kararı alındı. İlimizin AK Parti milletvekillerinin girişimi neticesinde Cumhurbaşkanımızın oluru ile değerimiz ve değerlimiz incir de artık TMO'nun alım yaptığı ürünler arasına girdi. TMO'nun alıma geçmesi ile artık Aydınımızın sembolü olan incir, değerine yakışır yerini almış olacaktır. Bu bağlamda incir üreticilerimiz de daha iyi gelirler elde edebilecek ve incirin yerli ve milli ekonomimize katkısı da artmış olacaktır. Tüm çiftçilerimiz, halkımız ve vatandaşlarımız için bu girişimin hayırlı olmasını temenni eder, başta Cumhurbaşkanımız ve Tarım Bakanımız olmak üzere milletvekillerimize teşekkür ederiz" dedi. - AYDIN

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ekonomi, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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