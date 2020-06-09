AYDIN Elektirik direğinde yaşamını yitirdi

Elektirik direğinde yaşamını yitirdiAYDIN'ın İncirliova ilçesinde elektrikçi Mehmet Becerik (54), sondaj kuyusunun elektrik tellerini bağlamaya çalıştığı sırada, fenalaşıp direkte asılı kalarak hayatını kaybetti.

09.06.2020 00:14 | Son Güncelleme: 09.06.2020 00:25
Elektirik direğinde yaşamını yitirdi
AYDIN'ın İncirliova ilçesinde elektrikçi Mehmet Becerik (54), sondaj kuyusunun elektrik tellerini bağlamaya çalıştığı sırada, fenalaşıp direkte asılı kalarak hayatını kaybetti. Becerik'in akıma mı kapıldığı yoksa kalp krizinden mi öldüğü otopsi ile belli belirlenecek.
Olay, saat 18.30 sıralarında kırsal Karabağ Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İncirliova'da elektirikçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Becerik, oğlu Recep Becerik ile birlikte bir bahçede bulunan sondaj kuyusunun elektrik aksamını yapmaya gitti. İddiaya göre, Becerik elektriği direkten kestikten sonra sondaj kuyusunun elektrik telini bağlamak için demir direğe çıktı. Becerik burada çalışma yaptığı sırada, bir anda fenalaşarak demir direkte asılı kaldı. Aşağıda bekleyen oğlu ne olduğunu anlamaya çalışırken, bir yandan da sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Olay yerine kısa sürede polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Becerik itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile direkten indirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Becerik'in öldüğü belirlendi.
OTOPSİ SONUCU ÖLÜM NEDENİNİ BELİRLEYECEK
Hayatını kaybeden Becerik'in ailesi olay yerine gelerek büyük şok yaşadı. AYDEM yetkilileri de olay yerine gelerek elektriğin kesik olup olmadığını kontrol etti. Direkten elektiriğin kesik olduğu belirtildi. Becerik'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi götürüldü. Talihsiz adamın ölüm nedeninin kalp krizi mi, yoksa elektrik çarpmasından mı olduğu yapılan otopsiden sonra belli olacak. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. AYDIN Elektirik direğinde yaşamını yitirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Kalp Krizi, İncirliova, Güncel, Haber

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