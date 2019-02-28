Aydın Emniyet Müdürü ve Eşi Kazada Yaralandı

Kaynak: İHA

Aydın İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ ile eşi Nur Baştuğ, Afyonkarahisar'da geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.3 günlük izne ayrılan İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, eşi Nur Baştuğ ile birlikte dün öğle saatlerinde Ankara'ya yola çıktı. Baştuğ çiftçinin içerisinde bulunduğu otomobil, Afyonkarahisar'da kaygan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Rahmi Baştuğ ile eşi Nur Baştuğ, devrilen araçtan çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.Hastaneden taburcu edilen İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, "3 günlük izne ayrılmıştım. Ankara'ya giderken Afyon civarında kaza geçirdik. Aracımız takla attı. Eşim ve ben aracın içinde birlikteydik. Emniyet kemerlerimiz takılı olduğu için kazayı küçük sıyrıklarla atlattık. Eşim ve benim sağlık durumumuz iyi. Allah korudu" dedi. - AYDIN