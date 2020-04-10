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AYDIN Emniyetin kuruluş yıldönümü o kurala uyarak kutlandı

Emniyetin kuruluş yıldönümü o kurala uyarak kutlandıAYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıldönümü koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak kutlandı.

10.04.2020 15:55 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:55
AYDIN Emniyetin kuruluş yıldönümü o kurala uyarak kutlandı
Emniyetin kuruluş yıldönümü o kurala uyarak kutlandı
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıldönümü koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak kutlandı. Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıldönümü için Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürü Korhan Özmelikan, Atatürk büstüne çelenk sundu. Özmelikan'ın yanı sıra törene İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Sağlam ile şube müdürleri ile emniyet mensupları katıldı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı komiser Yusuf Keleş yaptı. Koronavirüs salgını nedeniyle törene katılanların sosyal mesafe kuralına uyarak alanda durduğu görüldü.

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Nazilli, Polis, Güncel
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