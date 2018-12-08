Aydın Engellilerden Doğa ve Çevre Mesajı

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:55



08 Aralık 2018 Cumartesi 15:55

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, engelli çocukların rol aldığı 'Bir Orman Şenliği' adlı tiyatro oyunu izleyenlerden tam not aldı.Kuşadası'nda yer alan Erdoğan Öven Engelliler Köyü'ndeki çocuklar, rol aldıkları tiyatro oyunuyla doğa ve çevre sevgisi mesajını verdi. Erkan Yücel Sahnesi'nde, kalabalık bir izleyici topluluğu önüne çıkan zihinsel ve bedensel engelli çocuklar; konuşan, dans eden, düşünen hayvanların gözünden yağmalanmak istenen bir ormanı koruma çabalarını sahneledi. Uğur böcekleri, kelebekler, arılar, kaplumbağalar mesajlarını dansla verdi. Sevimli fil şarkı söylerken, beyaz güvercin şiir okudu. Haberci tavşan ise insanların ormanı katlederek AVM, rezidans yapma girişimlerini haber verdi. Görme engelli Burcu Kocabıçak'ın sunduğu 'Bir Orman Şenliği' oyununu, İstanbul'dan sadece bu oyun için gelen ünlü tiyatro sanatçıları Pervin ve Enver Demirkan ile Ali Yaylı'nın da aralarında bulunduğu davetliler izledi. Tiyatro oyunu sonunda tüm engellilerin hep bir ağızdan söylediği Dünyayı, insanı, doğayı sevmek bizim ışığımız. Biz bu ışıktayız, ya siz sözleri, salonu dolduranlarca uzun uzun alkışlandı.Oyun sonrası sahneye çıkarak çocuklarla birlikte danslarına eşlik eden usta tiyatrocu Enver Demirkan, Hepimiz birer engelli adayıyız. Engel kafamızın içinde, başka hiçbir engel yok. Engellilerimiz sporda başarılar yapıyor, bu çocuklarımız burada muhteşem bir tiyatro sahneledi. Mutluluktan öldüm dedi.Ali Yaylı da sözlerine başlamadan önce engelli çocuklara dönerek, Hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum dedi. Yaylı, İşte sanat böyle bir şey. Tiyatro iyileştirir. Kim düşündüyse, kim hayata geçirilmesinde emek verdiyse; tiyatro adına, sevda adına, insanlık adına teşekkür ediyorum dedi.Kuşadası Engelliler Derneği Başkanı Canan Güler de çocuklara verilen destek için teşekkür etti.