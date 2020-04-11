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AYDIN Eşinden kalan emekli maaşını bağışladı

Eşinden kalan emekli maaşını bağışladıAYDIN'ın İncirliova ilçesinde 70 yaşındaki Rahime Kaymak, vefat eden eşinden kalan 500 lira emekli maaşını 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına bağışladı.

11.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:22
Eşinden kalan emekli maaşını bağışladı
AYDIN'ın İncirliova ilçesinde 70 yaşındaki Rahime Kaymak, vefat eden eşinden kalan 500 lira emekli maaşını 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına bağışladı.
İncirliova'nın Karabağ Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Rahime Kaymak, 15 yıl önce hayatını kaybeden eşi Nevzat Kaymak'tan kalan emekli maaşıyla hayatını sürdürmeye başladı. Rahime Kaymak, nisan ayında aldığı 500 lira emekli maaşını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz' kampanyası için bağışladı. İncirliova Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini arayarak, parayı teslim etti. Rahime Kaymak, Cumhurbaşkanımız böyle bir kampanya başlattığı için çok memnun oldum. Allah'ım daha kötüsünü inşallah bizlere göstermez. Çok güzel şeyler oldu. Kampanyaya, karınca kararınca desteğimiz olsun istedik dedi. Kaymakam Ediz Sürücü ise Rahime Kaymak'ı telefonla arayarak yaptığı duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti. AYDIN Eşinden kalan emekli maaşını bağışladı

Kaynak: DHA

Etiketler: İncirliova, Karabağ, Güncel
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