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AYDIN Evde ilk dersi sınıf arkadaşı komşusuyla gördü

Evde ilk dersi sınıf arkadaşı komşusuyla gördüKORONAVİRÜS nedeniyle evde eğitim gören öğrencilerden Aydınlı Damla Yıldız Çoban (12), ilk dersi sınıf arkadaşı Hasan Efe Çelik (12) ile birlikte geçirdi.

23.03.2020 12:36 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:40
Evde ilk dersi sınıf arkadaşı komşusuyla gördü
KORONAVİRÜS nedeniyle evde eğitim gören öğrencilerden Aydınlı Damla Yıldız Çoban (12), ilk dersi sınıf arkadaşı Hasan Efe Çelik (12) ile birlikte geçirdi. Çocuklar evde eğitimden mutlu olduklarını belirtirken, aileler ise çocuklarının dışarı çıkmamaları nedeniyle riskin azalmasından memnun oldu.
Koronavirüs nedeniyle 16 Mart'ta Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm Türkiye'de eğitime ara verildi. 1 haftalık aranın ardından bugün televizyon üzerinden ilk kez öğrenciler, uzaktan eğitimle evde ders görmeye başladı. Bazı öğrenciler yalnız başına, bazıları ise komşularının çocuklarıyla ilk dersi dinledi.
İncirliova'da Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Cemal Gürbüz Atik Ortaokulu 6'ncı Sınıf öğrencisi Damla Yıldız Çoban, "Bugün evde ilk dersimizi gördük, çok güzeldi. Okuldaki gibi oluyor. Virüs nedeniyle okullarımız tatil oldu ama eğitimin bir eksiği yok. Dersi iyi anlatıyorlar. 20 dakika ders gördüm. 20 dakika da teneffüs oldu" dedi. Damla'nın birlikte dersi takip ettiği apartmanda bir alt katta oturan komşusu, aynı zamanda ve sınıf arkadaşı Hasan Efe Çelik ise, "Bugün evde ilk dersimizi Türkçe ve Matematik olarak gördük, güzel geçti" dedi. Damla Yıldız Çoban'ın annesi Derya Yıldız Çoban, "Koronavirüs nedeniyle evden çıkamıyoruz. Evde mağdur kaldık. Çocuklar için TV'den ders anlatımı gayet güzel ve başarılı oluyor. Çocuklar güzel bir şekilde dinleyip anlayabiliyorlar. En azından evde gözümüzün önündeler. Dışarıya çıkıp risk altında değiller" diye konuştu. AYDIN Evde ilk dersi sınıf arkadaşı komşusuyla gördü

Kaynak: DHA

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AYDIN Evde ilk dersi sınıf arkadaşı komşusuyla gördü
Etiketler : Koronavirüs, Hasan Efe, Aydınlı, Güncel

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