AYDIN Evinde ölü bulundu
Evinde ölü bulunduAYDIN'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Harun Çalışkan, evinde ölü bulundu.
11.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:45
Evinde ölü bulundu
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Harun Çalışkan, evinde ölü bulundu. Vücudunda kesici ve delici herhangi bir yara izine rastlanmayan Harun Çalışkan'ın cesedi, otopsiye gönderildi.
Turanlar Mahallesi 366 Sokak üzerindeki bir apartmanın zemin katında yalnız yaşayan Harun Çalışkan, kendisini kontrole gelen yakınlarınca yatak odasında yerde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Harun Çalışkan'ın öldüğü belirlendi. Vücudunda kesici ve delici herhangi bir yara izine rastlanmayan Harun Çalışkan'ın cesedi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çalışkan'ın kalp rahatsızlığının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Harun Çalışkan, evinde ölü bulundu. Vücudunda kesici ve delici herhangi bir yara izine rastlanmayan Harun Çalışkan'ın cesedi, otopsiye gönderildi.
Turanlar Mahallesi 366 Sokak üzerindeki bir apartmanın zemin katında yalnız yaşayan Harun Çalışkan, kendisini kontrole gelen yakınlarınca yatak odasında yerde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Harun Çalışkan'ın öldüğü belirlendi. Vücudunda kesici ve delici herhangi bir yara izine rastlanmayan Harun Çalışkan'ın cesedi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çalışkan'ın kalp rahatsızlığının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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