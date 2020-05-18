AYDIN-Evlilik yıldönümünde bando ile sürpriz yaptı

Evlilik yıldönümünde bando ile sürpriz yaptıAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde emekli işçi Bayram Alabaş (65), evliliklerinin 40'ıncı yıl dönümünde eşi Hatice Alabaş'a (63) Kuşadası Belediye Bandosu'nun verdiği konserle sürpriz yaptı.

AYDIN-Evlilik yıldönümünde bando ile sürpriz yaptı
18.05.2020 13:07 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:07
Evlilik yıldönümünde bando ile sürpriz yaptı
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde emekli işçi Bayram Alabaş (65), evliliklerinin 40'ıncı yıl dönümünde eşi Hatice Alabaş'a (63) Kuşadası Belediye Bandosu'nun verdiği konserle sürpriz yaptı. Çiçek ve balonlarla süslü masada pasta kesip kutlama yapan çift, tarihi bandonun çaldığı müzikler eşliğinde dans etti.
Kuşadası'nda yaşayan iki çocuk babası 65 yaşındaki emekli işçi Bayram Alabaş, eşi 63 yaşındaki Hatice Alabaş'a evliliklerinin 40'ıncı yıl dönümünde sürpriz hazırladı. Alabaş, kızı Aysel Alabaş'ın da yardımıyla önce Türkmen Mahallesi'ndeki apartmanlarının önünü çiçek ve balonlarla donattı. Evinin önüne üzerinde pasta olan bir de masa kuran Alabaş, daha sonra eşi Hatice Alabaş'ı yakın bir arkadaşlarının doğum gününü kutlayacaklarını söyleyerek buraya çağırdı. Hiçbir şeyden haberi olmayan Hatice Alabaş, apartmanın önüne geldiğinde karşısında Kuşadası Belediye Bandosu'nu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Tarihi bandonun çaldığı 'Hatırla Sevgili' şarkısı eşliğinde önce birbirlerine sarılan çift, sonra dans edip pasta keserek evlilik yıldönümlerini kutladı. Alabaş çiftini bu mutlu günlerinde yakın akrabaları ve komşuları da yalnız bırakmadı.
'BÖYLE BİR SÜRPRİZ BEKLEMİYORDUM'
Eşinin yaptığı sürpriz karşısında şaşırdığını ve çok mutlu olduğunu belirten Hatice Alabaş, Böyle bir sürprizi beklemiyordum. Yıldönümümüzü hatırlaması bile benim için hediyelerin en kıymetlisi. Eşimi çok seviyorum. Evlendiğimiz günden beri mutlu bir şekilde yaşayıp iki çocuk büyüttük. Allah herkese böyle bir aile kurmayı nasip etsin dedi.
'İLK GÜNKÜ GİBİ AŞIĞIM'
Nikah masasına oturdukları ilk günkü gibi eşine aşık olduğunu ifade eden Bayram Alabaş ise, Kuşadası'nda koronavirüs salgını nedeniyle bütün işletmeler kapalı olduğu için böyle bir sürpriz yapmaya karar verdim. Eşimi çok seviyorum. Kuşadası Belediye Bandosu'na da teşekkür ederim diye konuştu.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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