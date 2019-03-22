Aydın Farkındalık Meydanı

Farkındalık meydanı Aydın
'ın Kuşadası
ilçesindeki İsmail Cem Barış
ve Dostluk Meydanı'nda kadınlar yoga yaparak kök hücre bağışına dikkat çekerken anaokulu öğrencileri de Dünya Su Günü
nedeniyle broşür dağıttı. Kuşadası
'na Türk Kızılay
'ı aracının geleceğini duyurmak ve dikkatleri ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı ve diğer lösemi hastalarına çekmek için bir araya gelen Nar
Kadın Dayanışması Grubu, meydanda yoga eğitmeni Betül Acar Duyar eşliğinde bir süre yoga yaptı. Yoga eğitmeni Betül Acar Duyar, farkındalık eylemi için Lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı ve kök hücre bekleyen tüm çocuklarımız için buradayız. Yarın (Cumartesi) sabahtan akşama kadar Kızılay
aracı burada kök hücre bağışlarını bekleyecek. Herkesi bekliyoruz. Kök hücre bağışı zor bir şey değil. 18- 50 yaş herkesi bekliyoruz. Belki siz bir çocuk için umut olursunuz dedi. Nar Kadın Dayanışması adına konuşan Emine Fırat
da amaçlarının kök hücre bağışına farkındalık yaratmak olduğunu belirterek Kadınlar olarak dikkatleri lösemili çocuklara çekmek istedik. Bu farkındalık etkinliği ile çektiğimiz dikkatlerin umut olmasını, kan olmasını diliyoruz diye konuştu.
Aynı meydanın bir diğer köşesinde de Bahçeşehir Koleji'nin 4-5 yaş grubu anaokulu öğrencileri Dünya Su Günü
'ne dikkat çekmek için dans edip, şarkılar söyledi. Kendi elleriyle hazırladıkları 'Su varsa gelecek vardır' yazılı broşürler dağıtan minikler, büyüklerden su tasarrufu yapmalarını istedi. Hep bir ağızdan Anne-baba musluğu kapatsana, ben damlayım anlasana, ben geleceğim anlasana diye bağırdı.
Dünya Su Günü, Güncel
Kaynak: DHA